شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يعلن عن مسابقته Arnold Strongman USA: جزء من العائدات للجمعيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أقوياء العالم على موعد للتنافس والفوز بلقب فى مسابقة Arnold Strongman USA ، المقرر إقامتها فى مدينة سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى 18 يناير العام المقبل.

وقال النجم الأمريكى أرنولد شوارزنيجر، إن جزء من العائدات سيتم التبرع بها بإحدى الجمعيات الخيرية للأرامل والمطلقات وصندوق سانت مونيكا لإغاثة رجال الأطفاء.

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وأضاف النجم الأمريكى، إن رجال الإطفاء فى كاليفورنيا هم الأشجع والأفضل فى العالم، وهم يستحقون أن يتم الاعتراف بهم للعمل الشاق الذى يقومون به كل يوم للحفاظ على سلامتنا".

ويعد مهرجان حدثا سنويا، يتنافس فيها الرياضيين فى ألعاب كمال الأجسام وأقوى رجل فى العالم واللياقة البدينة، وتم تأسيسة فى عام 1989، و يقام الحدث الرئيسي سنويًا في أواخر فبراير أو أوائل مارس في كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية من قِبل الاتحاد الدولى لبناء الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، ويعتبر ثانى أكبر حدث فى كمال الأجسام للرجال.