شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ونبيل الحلفاوى أول الحضور فى عزاء زوجة عبدالرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل كل من النجم عمرو سعد والفنانان الكبيران نبيل الحلفاوى وفردوس عبد الحميد، لتقديم واجب العزاء فى زوجة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة الذى يقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وكان أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته سلوى الرافعى من مسجد "النور" بالعباسية، يوم الجمعة الماضي مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.

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يذكر أن الراحلة توفيت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة.