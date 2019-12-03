شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأردني رفقي عساف عن عمر 41 عاما .. مخرج فيلم "الببغاء" لهند صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل المخرج الأردني رفقي عساف عن عمر 41 عاما وذلك بعد صراع مع المرض وهو المخرج والمؤلف الحائزعلى جوائز عديدة، وقدم العديد من الأعمال منها الفيلم القصير "المشهد" كتابة وإخراج مشترك مع حازم بيطار، الحاصل على عدة جوائز من بينها جائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل فيلم قصير من مهرجان أبو ظبي السينمائي 2008، وفيلمان قصيران وثائقيان بصريان كمخرج، كما قام رفقي بكتابة أفلام قصيرة لمخرجين آخرين، من بينها فيلم صباح بارد في نوفمبر الحاصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم من المهرجان العربي الفرنسي، وفيلم"الببغاء" بطولة هند صبري وهو الحاصل على منحة روبرت بوش الألمانية للسيناريو وجوائز أخرى، بالإضافة لنشره العديد من المقالات النقدية والكتابات الأدبية في مطبوعات كبيرة ومنافذ نشر إلكترونية معروفة عديدة.

وقدم عساف فيلم طويل واحد ككاتب ومخرج، هو "المنعطف"، الذي دخل القائمة القصيرة لمنحة الشاشة في أبوظبي عام 2010، كما فاز بمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، ودعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (صندوق الأردن للأفلام)، افتتح الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، ثم في مهرجانات عديدة حول العالم، وحاز على عدة جوائز.