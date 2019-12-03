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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إياد نصار ولقاء الخميسى فى افتتاح مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان.
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