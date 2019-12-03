شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد عساف يحيى حفلا غنائيا فى فلسطين لصالح الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد عساف مساء اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا على مسرح الهلال الأحمر بمنطقة البيرة فى فلسطين، والمخصص عائدها لصالح أطفال مرضى السرطان وذوى الاحتياجات الخاصة بفلسطين.

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ومن المقررأن يقدم عساف من خلاله حفلة باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها أغاني الراحل العندليب ومحمد عبد الوهاب، وعدد من أغانيه من ضمنها "بصراحة" التي طرحها مؤخرا باللهجة العراقية، وأغنية الجديدة " كرمالك أنت " من تتر مسلسل " عروس بيروت"، من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

يذكرأن مسلسل عروس بيروت من بطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نورعلي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.