شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية 12 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى اجتماعا لوضع ملامح الدورة الأولي للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 17 يونيو 2020 .

قررت اللجنة تشكيل مجلس إدارة المهرجان برئاسة الفنان الكبير سمير صبري ولجان المهرجان المختلفة واختيار فرنسا لتكون ضيف شرف الدورة الأولى وتخصيص برنامج يضم مجموعة من الأفلام تمثل المراحل التي مرت بها على مدار تاريخها الطويل بالإضافة إلى تكريم أحد نجومها البارزين.

من جانبه أوضح الكاتب محمد سلماوي أن المهرجان يمثل إضافة وأهمية علي جميع المستويات السينمائية والسياحية والسياسية خاصة وأن مصر من أوائل الدول التي انضمت الي منظمة الفرانكفونية وترأس المنظمة احد أبنائها وهو الراحل الدكتور بطرس غالى.

وقال: إن المهرجان مؤهل لملئ فراغ سينمائي موجود في المنطقة نتيجة سيطرة لون سينمائي واحد علي شاشات العرض وان اختيار الإسكندرية لإقامته بها بسبب انها مدينة كوزمو بوليتان كانت اللغه الفرنسية منتشرة فيها بشكل كبير كما أنها أول مدينة استقبلت عروضا سينمائية منذ مايقرب من ال124 عاما .

ومن جانبه أكد الفنان الكبير سمير صبري أن إدارة المهرجان قامت بمخاطبة منظمة الفرانكفونية والعديد من الجهات التي تنتمي اليها وأبدت جميعها ترحيبا شديدا بادراج المهرجان على أجندة فاعلياتها، خاصة وانه يأتي مواكبا لاحتفال المنظمة بيوبيلها الذهبي في العام المقبل.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من المبدعين الكبار في شتي المجالات الفنية والإعلامية منهم الدكتورة هدي وصفي مؤسس مسرح الهناجر للفنون واستاذة الادب الفرنسي بجامعة عين شمس والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة واللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق والسيدة سهير عبد القادر رئيس ملتقي أولادنا ومهرجان الأفروصيني للفنون والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والمخرج السينمائي الكبير الدكتور سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية والدكتورة ايمان نجم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية الكبيرة سلمى الشماع .