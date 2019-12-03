بالصور| لقاء الخميسي وإياد نصار بين حضور حفل افتتاح "الإسكندرية المسرحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.
شهدت السجادة الحمراء حضور الفنان الأردني إياد نصار، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة لقاء الخميسي.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس دورته الأولى د. علاء عبدالعزيز سليمان .
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