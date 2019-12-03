"قدم للعرب أدب أمريكا اللاتينية".. مدحت العدل ينعى المترجم الفلسطيني صالح علماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى السيناريست مدحت العدل، المترجم الفلسطيني صالح علماني، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاما، بإسبانيا.

وكتب العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أعظم من ترجم من الإسبانية للعربية، وله أياد بيضاء علي أدب أمريكا اللاتينية وخاصة ماركيز، وتقديمه للقارئ العربي هو الأستاذ صالح علماني المترجم الكبير، الذي وافته المنية بإسبانيا، رحمه الله رحمةً واسعة بقدر ما أعطي".

ومن أشهر الكتب التي ترجمها صالح علماني "الحب في زمن الكوليرا، قصة موت معلن، مائه عام من العزلة، عشت لأروي، ذاكرة غانياتي الحزينات، ساعة الشؤم".

ويعد صالح علماني من أبرز المترجمين للأدب الإسباني، فهو صاحب الفضل في ترجمة أبرز الأعمال الإسبانية والتي تعد من أهم الكلاسيكيات العالمية للغة العربية مثل أعمال الكُتّاب جابرييل جارسيا ماركيز، و ماريو بارجاس يوسا، وإيزابيل ايندي، وسارماجو وغيرهم.