"براس ساوند" يفتتح مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك اليوم فريق "براس ساوند" في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة المقام بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

يقدم الفريق مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: سهر الليالي، رجل البطيخ، كارفان، سي لا في، و غيرها.

يتكون الفريق من 13 عازفا ويقوم باستخدام آلات النفخ المتنوعة مثل: "الترومبت، الترمبون، الالتو ساكسفون، التينور ساكسفون، الكورنو والباص توبا، بجانب مجموعة من الآلات الإيقاعية".

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شارك الفريق في عدة حفلات في دار الأوبرا المصرية، وافتتاحات مهرجانات عديدة كافتتاح مهرجان بينالي للفنون التشكلية وافتتاح مهرجان المسرح العربي، كما قدم أكثر من ٦٠٠ حفل في العديد من النوادي والجامعات، بجانب مشاركتهم مؤخرا في حفلي افتتاح وختام بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر وافتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين، بالإضافة إلى ذلك فقد مثل الفريق

مصر في عدة محافل دولية منها مهرجان الموسيقى والغناء في كورسيكه فرنسا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس الدورة الأولى د. علاء عبدالعزيز سليمان.