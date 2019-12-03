صور| فردوس عبدالحميد وفاضل وحسن العدل يصلون عزاء زوجة "أبو زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

وصلت الفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، وكذلك الفنان حسن العدل، إلى عزاء لكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

العزاء يقام في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، ويستقبل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنان مفيد عاشور، زوج ابنته، العزاء.

جدير بالذكر أن الفنان مفيد عاشور، كان قد أعلن خبر رحيل والدة زوجته، وكتب "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي.. (زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".