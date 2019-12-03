وفاة المخرج الأردني رفقي عساف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل المخرج الأردني رفقي عساف عن عمر يناهز 41 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، ونعته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

رفقي عساف مخرج ومؤلف حائز على جوائز عديدة، وقدم العديد من الأعمال منها الفيلم القصير "المشهد" كتابة وإخراج مشترك مع حازم بيطار، والحاصل على عدة جوائز من بينها جائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل فيلم قصير من مهرجان أبو ظبي السينمائي 2008.

كما قام رفقي بكتابة أفلام قصيرة لمخرجين آخرين، من بينها فيلم صباح بارد في نوفمبر الحاصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم من المهرجان العربي الفرنسي، وفيلم "الببغاء" بطولة هند صبري وهو الحاصل على منحة روبرت بوش الألمانية للسيناريو وجوائز أخرى، بالإضافة لنشره العديد من المقالات النقدية والكتابات الأدبية في مطبوعات كبيرة ومنافذ نشر إلكترونية معروفة عديدة.

وقدم عساف فيلم طويل واحد كاتبا ومخرجا، هو "المنعطف"، الذي دخل القائمة القصيرة لمنحة الشاشة في أبوظبي عام 2010، كما فاز بمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، ودعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام "صندوق الأردن للأفلام"، افتتح الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، ثم في مهرجانات عديدة حول العالم، وحاز على عدة جوائز.