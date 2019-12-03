فيديو| محمد كريم في دبي لحضور العرض الخاص لفيلمه "A Score to Settle"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان محمد كريم لحضور العرض الخاص لفيلمه الأمريكي "A Score to Settle"، بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج غدا الأربعاء، في دبي مول.

ونشر كريم برومو الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بكرة هاكون متواجد في دبي مول لحضور أول عرض خاص في الشرق الأوسط لفيلمي الأمريكي (اسكور تو سيتل) مع نيكولاس كيدچ في سينما ريل بدبي مول، أشوفكم هناك الساعة 7".

محمد كريم يشارك في الفيلم الذي تدور أحداثه عن قاتل محترف يُدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن أكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها كريم، إذ يلعب دور شخص يُدعى "جيمي".

الفيلم بدأ عرضه في دور العرض الأمريكية، 2 أغسطس الماضي، ويبدأ عرضه في مصر غدا الأربعاء.