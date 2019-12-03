"أول من أطلق عليا عم صلاح".. صلاح عبدالله ينعى شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان صلاح عبدالله، صديقه المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما.

ونشر عبدالله صورة مجمعة تجمعه بشعبان عبدالرحيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هو أول من أطلق عليا عم صلاح، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح، عرفته من 20 سنة، وليا معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا طيب القلب، يا خفيف الظل، يا حبيب الكُل، شعبان عبدالرحيم".

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.