صور| تشييع جثمان الفنان الراحل محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد طرانة:

أقيمت صلاة الجنازة وشيع جثمان الفنان محمد خيري من مسجد السيدة نفسية، اليوم الثلاثاء، وحضر عدد من الفنانين الجنازة، من بينهم الفنان أشرف زكي.

وتصادف الصلاة وخروج جنازة الفنان محمد خيري، وكذلك المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، في الوقت نفسه.

وكان خيري قد رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 77 عاما.

الفنان محمد خيري من مواليد 1942، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها دور البطولة في فيلم "العمر لحظة"، كما شارك في عدد من الأعمال منها "أوراق مصرية"، "عصر الحب"، "السجينتان"، وغيرها.