تعرف على تفاصيل عزاء شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الغنائي إسلام خليل عن أن أسرة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم استقرت على إقامة مراسم العزاء غدا الأربعاء، عقب صلاة المغرب بجوار منزل الأسرة فى شارع البشبيشي بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

ورحل "شعبان" عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، بالإضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، والمطرب محمود الليثي، والمطرب عبد الباسط حمودة.

ومن المقرر دفن الفنان الراحل فى مدافن الأسرة بمنطقة ميت حلفا في طريق شبرا.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.