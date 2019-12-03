بعد اعتزاله كرة القدم.. تامر حسني يوجه رسالة لياسر القحطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان تامر حسني رسالة للاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني، بعد اعتزاله، وإقامة مباراة بين فريق الهلال وفريق Y20، الذي ضم نجوم العالم، والتي أقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود"، الأحد الماضي.

وقال الفنان تامر حسني، خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": "كلنا بنحبه الحقيقية، وهو صديق وحبيب لينا كلنا، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويودع الملاعب ويستقبل حياة كبيرة وجميلة، إن شاء الله".

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وانتهت المباراة بفوز فريق الهلال على نظيرة Y20، بنتيجة 5-4.

وشارك الفنان تامر حسني في مهرجان اعتزال نجم الهلال السابق ياسر القحطاني، وقام بالغناء أمام جماهير كبيرة في السعودية.

ومن ناحية أخرى ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، في إجازة منتصف العام، والفيلم من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد ‏الماروق. ‏ ‏