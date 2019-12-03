تراند اليوم : الوسط الفني يتلقي صدمة بوفاة هذا النجم في ريعان شبابه...

تلقي الوسط الفني العربي صدمة، بوفاة المخرج الأردني رفقي عساف عن عمر يناهز 41 عاما، بعد أن وافقته المنية إثر صراعه مع المرض.



وحصل المخرج على عدة جوائز، منها فيلمه "المشهد" الحاصل على عدة جوائز من بينها جائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل فيلم قصير من مهرجان أبو ظبي السينمائي 2008، وفيلمان قصيران وثائقيان بصريان كمخرج.

ومن أبرز أعمال رفقى عساف التليفزيونية مسلسل "سلاح بلا جريمة" الذى شارك فى كابته، وتأليفه ومسلسل "عصفورية".

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وكتب رفقي أفلام قصيرة لمخرجين آخرين، من بينها فيلم صباح بارد في نوفمبر الحاصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم من المهرجان العربي الفرنسي، وفيلم"الببغاء" بطولة هند صبري وهو الحاصل على منحة روبرت بوش الألمانية للسيناريو وجوائز أخرى، بالإضافة لنشره العديد من المقالات النقدية والكتابات الأدبية في مطبوعات كبيرة ومنافذ نشر إلكترونية معروفة عديدة.

وقدم لرفقى عساف فيلم طويل واحد ككاتب ومخرج، هو "المنعطف"، الذي دخل القائمة القصيرة لمنحة الشاشة في أبوظبي عام 2010، كما فاز بمنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، ودعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (صندوق الأردن للأفلام)، افتتح الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015.



