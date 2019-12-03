بعد رحيله المفاجئ.. كشف السبب الحقيقي لوفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم

كشفت مصادر مطلعة أن سبب وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم هو تعرَّض لالتهاب رئوي حاد عقب عودته من السعودية.
ووفقاً لـ”إرم نيوز”، قالت المصادر إن المطرب دخل على إثره مستشفى المعادي العسكري في القاهرة، حيث ظل به حتى الإعلان عن وفاته، صباح الثلاثاء.
وتوفّى اليوم الثلاثاء، الفنان عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد أيام قليلة على عودته من الرياض بعد إحيائه حفلًا فنيًّا ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.
وظهر المطرب المصري الشعبي في حفلة غنائية بالمملكة، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، قبل أيام، جالسًا على كرسي متحرك.
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