شاهد: آخر ظهور للمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع الفيديو للمطرب الشعبي الراحل، شعبان عبدالرحيم، في آخر ظهور له قبل وفاته عن عمر يناهز 62 عاماً، في مطار القاهرة الدولي وخلال آخر حفل له في المملكة العربية السعودية في الرياض، الذي أحياه المطرب، وهو جالس على كرسي متحرك، وكان قد كشف الراحل أن سبب ظهوره على كرسي متحرك، إثر إصابته بكسر في الحوض والساق وعظام القدم، بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، منذ أكثر من شهر.

ورغم ذلك كان سعيداً لمشاركته في “موسم الرياض”، لذلك وافق على الظهور بكرسي متحرك. وكانت هذه التصريحات هي آخر ما صرح به المطرب الشعبي قبل وفاته.

وجاء دخول الفنان إلى المستشفى، فجر اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية، ولكن تدهورت حالته سريعاً وتوقفت عضلة القلب صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري.

وسيتم تشييع جثمان المطرب الشعبي بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان لها أنها فقدت واحداً من أهم مطربي الفن الشعبي، المعروف بالخلق الطيب. ومن جانبه قام الفنان هاني شاكر بإصدار تعليمات للسرعة في إنهاء الإجراءات وتصاريح الدفن من قبل النقابة.

كما نعى العديد من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، وقاموا بنشر صور له، تعبيراً عن مدى حبهم له وذكراه الطيبة.