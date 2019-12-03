نهال عنبر تكشف لـ الوفد موعد عزاء شعبان عبد الرحيم

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، موعد عزاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والمقرر أن يقام مساء غدًا.

وقالت الفنانة نهال عنبر في تصريح خاص لـ الوفد: موعد عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.. غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب، من مسجد الشيشيني بـالمريوطية فيصل.

يشار إلى أن الفنان شعبان عبد الرحيم رحل عن عالمنا منذ ساعات الأولى من

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صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية ، دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

كما شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحضر الجنازة عدد من

نجوم الفن من بينهم: محمود الليثي، ومنير مكرم، عبد الباسط حمودة.

يذكر أن شاركت النجمة نهال عنبر مؤخراً في بطولة مسلسل حكايتي، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، جميل برسوم، هنادي مهنا، وتم عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان الماضي، كما حصد على إعجاب الكثيرين من الجمهور.