شعبان عبد الرحيم.. تعرف علي ترتيب المحافظات الأكثر حزنًا علي وفاته

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، تريند بعنوان" شعبان عبد الرحيم"، الأكثر تداولاً، وذلك بعد ساعات من وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عامًا، آثر تعرضه لوعكة صحية. عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عامًا، آثر تعرضه لوعكة صحية. مواقع التواصل تقيم سرادق عزاء لوفاة شعبان عبدالرحيم وفيما يلي ننشر ترتيب المحافظات الأكثر بحثًا عن شعبان عبد الرحيم بمصر: 1-القاهرة. 2-الجيزة. 3-بورسعيد. 4-الإسكندرية. 5-الإسماعيلية. 6-السويس. 7-مطروح. 8-القليوبية. 9-البحيرة. 10-أسوان. 11-دمياط. 12-الغربية. 13-الدقهلية. Advertisements 14-المنوفية. 15-كفر الشيخ. 16- الأقصر. 17-الشرقية. 18- الفيوم. 19- الوادي الجديد. 20-محافظة بني سويف. 21 شمال سيناء. 22- قنا. 23- المنيا. 24- سوهاج. 25-أسيوط. 26- البحر الأحمر. 27- جنوب سيناء.

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