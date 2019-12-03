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صلاح عبدالله ينعى شعبان عبدالرحيم: هو أول من أطلق عليّ عم صلاح

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نعى النجم صلاح عبدالله الفنان شعبان عبد الرحيم الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ينايز 62 عاما.

 

وحيث قال "عبد الله" قائلا: "هو أول من أطلق عليا عم صلاح، كان جدع وشهم وإبن بلد لمّاح، كان

ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح".

 

جدير بالذكر أن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري.
 

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