خاص.. منة شلبي تكشف سبب قبولها "في كل أسبوع يوم جمعة"

قالت النجمة منة شلبي انها تقترب من انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة"، مع المخرج محمد شاكر خضير.
واشارت "شلبي" في تصريح خاص لـ "الوفد" ان سبب قبولها لتقديم المسلسل هو الورقالعمل والشخصية جديدة عليها لذلك تحمست جداً للتجربة، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
ويشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير
جدير بالذكر أن آخر منة شلبي هو فيلم "خيال مأتة"، بطولة كل من: أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وحسني حسن، وبيومي فؤاد، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخرج خالد مرعي.
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