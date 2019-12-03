تراند اليوم : رامي جمال عن لقاء إسعاد يونس : أهم مقابلة في حياتي

أعلنت الإعلامية إسعاد يونس عن استضافتها للفنان رامي جمال في برنامجها “صاحبة السعادة”، قائلة: “قريبًا”، وذلك عبر حسابها بـ”إنستجرام”.

وشارك “جمال”، مجموعة صور له بنفس الموقع، ظهر خلالها برفقة “يونس”، وعلق على الصور قائلًا: ” استنوا الحلقة اللي هي بالنسبالي أهم مقابلة عملتها علشان كمية الحب والطاقة اللي شفتها من صاحبة السعادة والكرو بتاعها”.

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وأضاف: “اللي بتكمل طاقة الحب اللي اديتوهالي أنا والله محظوظ الحمد لله، بحبك يا اس اس وبحب الكرو بتاعك وبحب كل اللي وصل لي حب ودعم قلوبكم مكسب”.

كان المطرب الشاب رامي جمال قد كشف عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها، وحاصرته حملة دعم كبيرة من الفنانين والجمهور، كما دعمته زوجته ناريمان.