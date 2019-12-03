تراند اليوم : بسبب العراق .. إلغاء حفل كاظم الساهر فى موسم الرياض

أعلن القيصر كاظم الساهر عن إلغاء حفله ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة بالمملكة العربية السعودية، والذى كان مقررا له أن تقام يوم الخميس 12 ديسمبر الحالى، بسبب الظروف الراهنة فى موطنه العراق.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم”.

وكان كاظم الساهر علق على التظاهرات التى تشهدها عدة محافظات فى بلاده، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قائلا: “سلامٌ عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم”.