تراند اليوم : الاستاذ بيرسم الطريق و الباقي تابع .. شعبان عبد الرحيم مؤسس الغناء الشعبي

وفاة شعبان عبد الرحيم .. رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان شعبان عبد الرحيم ، الذي بزغ نجمه في عالم الغناء الشعبي وكان له مشوار ثرى بالأغاني المختلفة التي ميزته وجعلت له بصمة خاصة رغم بساطتها في وسط الغناء الشعبي.

أمر تدريب شعبان عبد الرحيم على الغناء وذلك على طريقة المطرب الشعبي “عبده الاسكندرانى”، بعد ذلك تعرف “شعبولا” على الملحن الشعبي “وهبة الشاذلى”، إلى عرفه فيما بعد على المنتج “سيد عبد اللطيف” والذي قام بإصدار أول ألبومات شعبان “أحمد حلمى أتجوز عايدة”، ولقد حقق هذا الألبوم قبولًا كبيرًا لدى الجمهور، ولكن شعبان نفسه لم يلق شهرة كبيرة.

وواصل شعبان عبد الرحيم عمله، ولم يتأثر سلبيًا بعدم شهرته بعد ألبومه الأول، بل أصدر ألبومًا ثانيًا بعنوان “كداب يا خيشة”، ولكنه مع ذلك ظل مغمورًا لسنوات، وكان شعبان على موعد مع النجاح والشهرة مع أغنيته الشهيرة “أنا بكره إسرائيل”، والتي أصدرها في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أحدثت هذه الأغنية جدلًا كبيرًا وتسببت في نجاح وشهرة شعبولا.

و ظهرت موضة جديدة فى عالم الأغنية لم تنتشر إلى حد الظاهرة التى يستوجب الوقوف عندها، وكان جمهورها محدودًا فقط يقتصر على سائقى التوك توك والميكروباص، وأرجع النقاد والفنانون سبب ظهورها إلى الضحالة الثقافية لمستمعيها، ومع الوقت بدأ يتسع صداها لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات وتتردد على ألسنتهم، فلا يخلو فرح سواء فى الشوارع أو القاعات الفاخرة من أغانى المهرجانات، وأصبح الأمر ظاهرة توقف عندها الكثير بالنقد والتحليل ولكن دون رادع، وتساءل المتابعون؛ من الجانى؟ هل ضحالة الذوق العام الذى هو آفة زماننا؟ أم هؤلاء الذين يقدمون كل رخيص ومبتذل لتدمير ذائقة المصريين؟

إحصائيات مخيفة، كشفت عنها الأرقام فيما يتعلق بالأغنية المصرية، وأكدت سطوة موضة المهرجانات على سوق الأغنية، إذ حقق مهرجان “العب يلا” أكثر من 155 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحه فى أغسطس 2017، كما حقق “حمو بيكا” المركز السادس على موقع الأغانى الدولى “ساوند كلاود” لأكثر الأغانى المسموعة فى العالم، بأغنيته “رب الكون ميزنا بميزة”، وبذلك تغلب “بيكا”، على عمرو دياب، الذى احتل المركز الـ 50 والأخير فى القائمة بأغنيته “كل حياتى”، وحقق بيكا مليونين و63 ألف استماع.