إليسا تُحرج معجب في كندا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحرجت الفنانة اللبنانية إليسا، أحد الجمهور خلال إحيائها حفل غنائي في أوتاوا، ضمن جولتها الغنائية بكندا.

وقالت إليسا خلال الحفل لاحد الجمهور الذي ظل يردد اسمها ويناديها خلال غنائها: “كيف يعني قايم وعم تنادي ماذا تريد، أغاني جديدة كل شيء أغنيه ما بيعجبك، من فضلك راجع لمكانك كل شيء بقدمه وماعندي شيء أخر أقدمه”، وذلك وسط صيحات وتصفيق لها على موقفه.

وكانت إليسا، قد تألقت خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر للحفل.

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من ناحية أخرى تستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم 13 ديسمبر.

طرحت إليسا أغنية وطنية جديدة بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان حالياً، وذلك بعنوان «عم ثور» من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل، كما تجهز النجمة اللبنانية لحفل ضخم مع بداية العام الجديد تحييه يوم 2 يناير المقبل بأرض المعارض الدولية- صالة 5 في دولة الكويت.