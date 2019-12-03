هند القحطاني: 200 ألف دولار على من يريد أن أكشف له حياتي الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، مجددًا موجة من السخرية بعد نشرها مقطع فيديو، تضع فيه شرطًا للقنوات الفضائية التي تريد إجراء مقابلة معها للتحدث حول حياتها الشخصية وهو دفع مبلغ 200 ألف دولار، وخصت بذلك أن تكون القنوات الفضائية تابعة لثلاث دول هي: الإمارات أو السعودية أو الكويت فقط.

وقالت هند في فيديو لها عبر السناب شات الخاص بها "أنا النجمة رقم واحد في الخليج العربي بل في الوطن العربي أيضًا ياللي بتطلع عليها إشاعات، وايت وايت كثيرة.. لكن أنا ما برد ولا راح أرد.. إلا بشروط أن تكون القناة ياللي بدها أتكلم عن حياتي كبيرة جدا ومشهورة وايت وثاني شرط إنها تدفع مبلغ 200 ‪ ألف دولار وبس تكون خاصة بثلاث دول إما الإمارات أو السعودية أو الكويت".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو الذي سبب حالة من السخرية والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين فكرة كشف أسرارها الشخصية مقابل "الفلوس".

ودائمًا ما تثير هند الجدل بفيديوهاتها التي يراها الكثيرون أنها مخالفة للبيئة السعودية، حيث أشعلت موجة من الغضب بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة وجدها البعض مثيرة وخارجة عن آداب مواطني المملكة المحافظين.

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وكتبت الناشطة السعودية المثيرة للجدل تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها في المملكة العربية السعودية، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.

يُشار إلى أن الناشطة هند القحطاني أمٌ لأربعة أطفال؛ ابنتين وولدين، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقرّبون منها أنها كانت متشدّدة دينيًا، مستنكرين ما حلّ بها، وتُعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.