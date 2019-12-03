شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة شعبان عبد الرحيم تتلقى العزاء غدا بـ فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب غدا الأربعاء فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل.

وكانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي.

Advertisements

وقدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

وشارك فى تشييع جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم كل من المطرب عبد الباسط حمودة والفنان منير مكرم وعدد كبير من أهله وأصدقائه وجمهوره.

شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".