شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..إسلام خليل يرثي رفيقه شعبان عبد الرحيم بقصيدة جديدة: بس خلاص شعبان حبيبى مات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد الخليج 365 بـنشر أول قصيدة رثاء كتبها الشاعر إسلام خليل، لـ صديق ورفيق عمره المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى منذ ساعات قليلة في مستشفى المعادى.

وقال إسلام خليل في القصيدة " بس خلاص .. بس خلاص بجد .. وخلاص خلص الموضوع .. شعبان حبيبى مات .. وأنا قلبى كله دموع .. مات أبويا وأخويا وصاحبى .. وصوتى بكل المفاهيم .. مات عشرة عمرى وسندى شعبان عبد الرحيم .. شعبان القلب الطيب .. ولا شوفتش زيه احن .. شعبان الغالى عليا .. وعشرة مشوار الفن.. مع السلامة يا صاحبى .. مع السلامة يا اخويا .. حبتنى زى ولادك وكنت فعلا ابويا .. الناس فاكرة الحكاية مطرب ومؤلف بس .. مش عارفين أنها عشرة وفى قلب بحبك حس .. الله يرحمك يا حبيبى .. مين تانى هرن عليه .. مين تانى معايا هييهزر ويغنى ويقولى ايه .. هتعيش في قلبى يا غالى صورة حلوة في كل مكان .. شعبولا اللى أنا حبيته واللى مربينى كمان .. شعبولا اللى أنا حبيته واللى مربينى كمان".

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وصرح الشاعر إسلام خليل لـ الخليج 365 "، إنه يتواجد حاليا فى الأراضى السعودية وتعرض لصدمة شديدة بعد معرفته بالخبر الأليم.

وكان قد نعى الشاعر إسلام خليل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى منذ ساعات قليلة، في مستشفى المعادى، عبرصفحته الخاصة على الفيس بوك، وكتب الشاعر إسلام خليل على صفحته الشخصية بـ فيس بوك " مات رفيق حياتى، ومشوارى الفني، أخويا وأبويا وصاحبى، أغلى وأعز الناس على قلبى شعبان عبد الرحيم".

وشيع منذ قليل جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية .