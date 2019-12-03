فيديو وصور.. محمود الليثى ينهار باكيا في جنازة شعبان عبد الرحيم

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ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى إثر تعرضه لوعكة صحية
قدم ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سميرغانم وأيضا أكثرمن خمسة عشر مسلسلا تلفزيونيا.
وشارك فى تشييع جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم كل من المطرب عبد الباسط حمودة والفنان منيرمكرم وعدد كبير من أهله وأصدقائه وجمهوره.
شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتبوا الكتاب في الشيخ رمضان".
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