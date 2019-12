شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بين انتقادات والدفاع عنها بعد إحراجها لمعجب بحفلها الأخير فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لانتقادات كثيرة بعد توبيخها لمعجب فى حفلها الأخير بكندا، وذلك بعد ردها عليه بطريقة قاسية وعرضته للإحراج أمام الجميع.

وقامت إليسا خلال الحفل على معجب، بعدما طلب منها تأدية أحد الأغاني، لتجيبه في استهجان، قائلة: "what do you want .. ماذا تريد؟"، ليؤكد لها المعجب أنه يريد أن يستمع لأغنية من أغانيها الجديدة، فتعلق المطربة اللبنانية في حدة قائلة: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي"، لتثير ضحكات الجمهور على هذا المعجب.

وجاءت التعليقات منقسمة من جانب المتابعين على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أنها تعاملت مع المعجب بطريقة غير ملائمة لطلبه، فقالت أحد التعليقات :"عقلها صغير"، "جمهورها بيدافع عنها لكن لو مثلا شيرين كانو مسحوا فيها الارض وكانو قالوا طفوا المايك بس بدا تحكي"، "كيف بتحكي هيك مع جمهور دافع ت يفوت يحضر".

ودافع بعض المتابعين عن الفنانة مشيرين إلى أنه على الشخص المعترض مغادرة الحفل في حال لم يكن يبدى إعجابه بغنائها، فقال أحدهم :" شو ناطر منها تغني مثلاً سينيوريتا او بيلا تشاو"، فيما قال آخر :"مش عاجبه ما يحضر لكن مش يجي يتفلسف".