شاهد .. أحدث ظهور لنيللي بإطلالة شبابية تخطف الأنظار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” حنان شوقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من خلال خاصية الإستوري صورة لها تجمعها بالفنانة المصرية ” نيللي ” . وظهرت نيللي في الصورة بإطلالة شبابية وأنيقة خطفت الأنظار خاصة وأن ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نادر للغاية . ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بجمالها وإنها لم تتغير عن شكلها في السابق رغم كبر سنها .

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