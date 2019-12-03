كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - تحدث الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” خلال مؤتمرا صحفيا له مع الأمين العام للحلف الأطلسي ” الناتو ” ينس ستولتنبرج في لندن قبيل انطلاق قمة حلف الناتو عن زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونج أون ” .
والذي وصفه ترامب ب ” الرجل الصاروخ ” حيث قال : ” سنرى أنا أثق به .. أنا أحبه وهو يحبني فلدينا علاقة جيدة .. سنرى ما سيحدث .. إنه بالتأكيد يحب إطلاق الصواريخ أليس كذلك ؟ لهذا السبب أنا أصفه بالرجل الصاروخ ” .
وأضاف : ” لكن لدينا علاقة جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث ” .
كما تحدث دونالد ترامب عن أن وجوده كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية منع قيام حرب في آسيا فقال : ” نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية .. وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه .. لو لم أكن رئيسا لكانت هناك حرب الآن في آسيا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب يغازل زعيم كوريا ويصفه ب ” الرجل الصاروخ ” : ” أنا أحبه وهو يحبني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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