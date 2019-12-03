نصائح لحماية نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - نصح المكتب الإتحادي للحماية من مخاطر الإشعاع في ألمانيا باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من مخاطر الإشعاعات الناتجة من الهواتف الجوالة والتي تؤثر على صحة الإنسان .

وتتمثل تلك التدابير في ضرورة إبعاد الهاتف عن قدر الإمكان حيث تتناقص كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة .. لذا يوصى بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس السلكية أو عن طريق السماعات اللاسلكية .

وعدم استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة .. فكلما ضعفت شبكة الهاتف زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى .

بالإضافة إلى ضرورة التحقق من قيمة معدل الامتصاص النوعي ” SAR ” وهو مقياس الطاقة عالية التردد قبل شراء الهاتف .. وهي الطاقة التي يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف الجوالة .. والحد الأقصى المسموح به هو 2 واط لكل كيلوجرام .

كما ينصح أيضا بتجنب إجراء المكالمات الهاتفية في حال الاستقبال السيء في القطارات أو المترو أو السيارات على سبيل المثال بالإضافة إلى الأماكن التي لا تتوفر فيها الخدمة بشكل جيد .