كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام سواء في مصر أو في الوطن العربي على تقديم التعازي من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونعي الفنان المصري ” شعبان عبد الرحيم ” الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 62 عاما .
فجاء من بينهم الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والتي كتبت عبر حسابها على ” تويتر ” : ” رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم وأسكنه فسيح جناته .. عزائي لذويه وجميع محبيه .. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون ” .
ونشر الفنان ” سعد الصغير ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” صورة للفنان الراحل وكتب معلقا عليها : ” ألف رحمة ونور عليك ياعم شعبان .. ربنا يرحمك يا رب بنورك .. يا أطيب حد في الدنيا البقاء لله في الجنة بإذن الله .. وداعا عم شعبان ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن ينعون شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة : ” وزير الحنية .. فنان البهجة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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