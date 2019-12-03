نجوم الفن ينعون شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة : ” وزير الحنية .. فنان البهجة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام سواء في مصر أو في الوطن العربي على تقديم التعازي من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونعي الفنان المصري ” شعبان عبد الرحيم ” الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 62 عاما .

فجاء من بينهم الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والتي كتبت عبر حسابها على ” تويتر ” : ” رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم وأسكنه فسيح جناته .. عزائي لذويه وجميع محبيه .. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون ” .

ونشر الفنان ” سعد الصغير ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” صورة للفنان الراحل وكتب معلقا عليها : ” ألف رحمة ونور عليك ياعم شعبان .. ربنا يرحمك يا رب بنورك .. يا أطيب حد في الدنيا البقاء لله في الجنة بإذن الله .. وداعا عم شعبان ” .