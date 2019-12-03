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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة المصرية داليا مصطفى، إنها كانت تخشى من فكرة الزواج وترفضها جدًا، وذلك قبل أن تلتقي بزوجها الفنان شريف سلامة.
داليا مصطفى، أضافت خلال لقائها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية “cbc”، أنها غيرت نظرتها للزواج بعد لقائها بشريف سلامة، والذي كانت تحبه ويحبها قبل الزواج وبعدها زاد حبها له جدًا.
وتابعت، أن بداية علاقتها بشريف، كانت صداقة، وأن إحدى صديقاتها قالت لها إنه يحبها ولكنها لم تصدق حتى أمسك بيدها ذات مرة في السينما ومن هنا اكتشفت أنه يحبها.
وأكدت أن الزوجة لابد أن تحافظ على منظرها أمام زوجها، وتكون حريصة على أن لا يرى زوجها منها سوى أجمل شيء وأنها على عكس من تهمل نفسها بعد الزواج.
وأوضحت أن قرار غيابها 7 سنوات عن الفن بسبب الإنجاب اقتناعًا منها وذلك لأنها رأت نموذج مسبق لها وهو والدتها والتي واجهت صعوبات كثيرة بسبب عملها كمدرسة.
وأكدت أن الأسرة هي من تخلق المجتمع ولو مجتمعنا به كوارس، فهذا ناتج عن الأم التي تركت أولادها للعاملة والتي لا تريد أن تصبح مثلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تكشف تفاصيل قصة حبها لزوجها.. وسبب ابتعادها عن الأضواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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