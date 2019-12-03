كندة علوش توجه 7 نصائح لجمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، نصائح خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

كندة علوش، قالت في تغريدتها: “في هذه الحياة مايكفي من الظلم والقسوة والألم والسواد.. فلنكن محطات مضيئة ولنأخذ بيد بعضنا البعض لنملىء قلبنا بالرحمة والمحبة ولنتقبل الآخر المختلف”.

وأضافت: “لنلتمس الأعذار للآخرين ونختار الكلمة الحسنة قبل السيئة.. لنحيط أنفسنا بكل ماهو إيجابي وليكن تركيزنا على ذواتنا وكيفية الارتقاء بها”.

وقوبلت تغريدة كندة بتفاعل كبير من الجمهور معها الذي أشاد بكلماتها ومبادرتها.

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يذكر أن الفنانة كندة علوش، تغيبت عن الساحة الفنية بعد زواجها منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف في يناير عام 2017، بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة كانت متزوجة من قبل، ولم تقل أي شيء عن علاقتها بعمرو.

حفل الزفاف أقيم في أسوان، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم تامر حسني، محمد حماقي، خالد سليم، شيرين رضا، منى زكي، أحمد حلمي، يسرا، ليلى علوي، شيرين عبدالوهاب، وغيرهم من نجوم الفن.

كندة وعمرو رزقا مؤخرا بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت كندة أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.