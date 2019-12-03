الفنانة اللبنانية نادين الراسي تعلن عن خطوبتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية ​نادين الراسي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بالإعلان عن خطبتها عن طريق خاصية الأستوري.

​ نادين الراسي، نشرت صورة وهي تضع يدها بخاتم الخطبة برفقة يد خطيبها الذي لم تكشف عن اسمه، وعلقت على الصورة مؤكدة أن شهر ديسمبر هو اليوم الذي بدأت فيه حياتها مجدداً.

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الفنانة اللبنانية، تزوجت للمرة الأولى من حاتم حدشيتي، في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت ولداً اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.

يُذكر أن الراسي كانت قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “يا مالكاً قلبي”، المؤلف من 10 حلقات، وذلك لظروف خاصة بها، وقد أكدت بعض الجهات المعنية بالموضوع أنه لا يوجد أي خلاف بين الشركة المنتجة للمسلسل مع الراسي، مع التشديد على أنه قد يتم التعاون معها بالفترة المقبلة بأعمال أخرى.