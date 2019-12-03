سهرة على «الدبكة» في منزل عاصي الحلاني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو من سهرة خاصة في منزلهم برفقة فرقة الدبكة.

الوليد، قدم وصلة رقص مع فرقة الدبكة، وعلق على الفيديو قائلًا: “هيك بتكون السهرات ببيت الحلاني بالحلانية”.

ويأتي هذا الفيديو بعد خروج الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من المستشفى بعد خضوعه لجراحة خلال الأيام الماضية لنزع المسامير والشرائح التي كان قد وضعها في ديه ورقبته بعد الحادث الذي تعرض له في مزرعة الخيول الخاصة به بعد سقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه.

Advertisements

وكان الإعلامي اللبناني جمال فياض، قد نشر صورة للفنان عاصي الحلاني من داخل المستشفى، وكشف من خلالها عن خضوع الحلاني للجراحة، والذي تزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده.

ومن جانبه أكد عاصي الحلاني على كلام فياض، بقوله: “صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يدي وكتفي”.

وتابع: “أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والإحترام.. أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم”.