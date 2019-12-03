الراقصة جوهرة تنفي التصريحات التي نُسبت إليها بعد الفيديو المسرب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الراقصة الروسية جوهرة، على التصريحات التي نسبت إليها مؤخرًا بعد الفيديوهات المسربة لها برفقة أحد الأشخاص.

جوهرة، قالت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” باللغة العربية: “لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وغير مسئولة عن تداول أخبار غير حقيقة أو أي تصريح عن لساني من صفحات توعم اسمي بشكل مزيف أنا لا أمتلك إلا حساب الانستجرام الموثق فقط”.

وكان عددًا من الأخبار قد تناول تصريحات متعددة حول واقعة الفيديوهات التي سربت لها مع “اللبيس”، الخاص بها والذي أكد أنه زوجها بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفيديوهات، مؤكدًا أن هاتفه تم سرقته وتسريب الفيديوهات منه.

Advertisements

من ناحية أخرى، تواصل الجهات المختصة، البحث عن المسئول على تسريب مقاطع فيديو، إباحية، منسوبة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بجوهرة بصحبة شاب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وذكرت مصادر أمنيه، أنه فور صول جوهرة للبلاد، سيتم إلقاء القبض عليها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، وصدور حكم بحبسها لمدة عام، من محكمة جنايات الجيزة، في إبريل الماضي.

الراقصة الروسية كانت قد نقلت نشاطها الفني لبيروت بعد الحكم عليها بالسجن مع الشغل لمدة عام في شهر إبريل الماضي بسبب ظهورها ببدلة غير مطابقة للمواصفات.