على ربيع يعود للمسرح بعيدا عن «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى مؤخرا، مواسم العروض المسرحية لـ«مسرح مصر»، والتي شارك فيها الفنان على ربيع، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاح، حيث يحضر حاليا ربيع، لعرض مسرحي كوميدي ضخم بشكل مستقل بمصاحبة عدد من زملائه في فرقة مسرح مصر، والتي من المقرر أن يبدأ البروفات فيها خلال أيام.

وقال على ربيع، في تصريحات صحفية، إن العرض المسرحي الجديد قائم على الكوميديا بشكل ساخر، وحكايته جديدة تخلق الكوميديا من خلال مواقف حياتية دون استخفاف.

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وأضاف ربيع، أن سبب حماسه لهذه التجربة هو الإقبال الجماهيري على مسرح مصر قائلا إنه وزملاءه بذلوا مجهودا كبيرا لكسب هذه الجماهيرية ومن الصعب أن يبتعد عنها.

وتابع الفنان المصري: المسرح هو أبوالفنون أستمتع به جدا ولا أستطيع العيش بدون الوقوف على خشبته ومدرستي دائما تعتمد على الضحك في إطار من الارتجال الذي يخدم الفكرة في النهاية ويمنح الحكاية «لحما ودما».

وأشار علي ربيع إلى أنه سوف يكشف عن تفاصيل العرض المسرحي فور الانتهاء من التحضيرات الأولية واختيار الكاست المفترض أن يشارك فيه.