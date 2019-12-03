- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتهى مؤخرا، مواسم العروض المسرحية لـ«مسرح مصر»، والتي شارك فيها الفنان على ربيع، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاح، حيث يحضر حاليا ربيع، لعرض مسرحي كوميدي ضخم بشكل مستقل بمصاحبة عدد من زملائه في فرقة مسرح مصر، والتي من المقرر أن يبدأ البروفات فيها خلال أيام.
وقال على ربيع، في تصريحات صحفية، إن العرض المسرحي الجديد قائم على الكوميديا بشكل ساخر، وحكايته جديدة تخلق الكوميديا من خلال مواقف حياتية دون استخفاف.
وأضاف ربيع، أن سبب حماسه لهذه التجربة هو الإقبال الجماهيري على مسرح مصر قائلا إنه وزملاءه بذلوا مجهودا كبيرا لكسب هذه الجماهيرية ومن الصعب أن يبتعد عنها.
وتابع الفنان المصري: المسرح هو أبوالفنون أستمتع به جدا ولا أستطيع العيش بدون الوقوف على خشبته ومدرستي دائما تعتمد على الضحك في إطار من الارتجال الذي يخدم الفكرة في النهاية ويمنح الحكاية «لحما ودما».
وأشار علي ربيع إلى أنه سوف يكشف عن تفاصيل العرض المسرحي فور الانتهاء من التحضيرات الأولية واختيار الكاست المفترض أن يشارك فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر على ربيع يعود للمسرح بعيدا عن «مسرح مصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.