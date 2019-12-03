أصالة تتخطى 26 مليون مشاهدة بأغنية «جابوا سيرته» ..فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة السورية أصالة نصري، أن تتخطى أكثر من 26 مليونا و38 ألف مشاهدة، بأغنية «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر “يوتيوب”.

وكان ألبوم أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم “في قربك”، قد تضمن 10 أغان، هي “في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد سخرت في حفلها الأخير بموسم الرياض، من تصريحات الفنانة أحلام الأخيرة عن علاقتهما.

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أحلام صرحت مؤخرا أنه لا مجال للصلح بينها وبين أصالة، ووصفتها بأنها انتهت بالنسبة لها، وأنهت كلامها بعبارة: “c’est tout”الفرنسية، وتقصد أن “هذا كل شيء”.

أصالة سخرت من جملة أحلام، عندما طلبت من الجمهور أن يدعو الفنان صابر الرباعي ليغني معها “ع اللي جرى” فقالت بالإنجليزية “I know this” مثل “c’est tout”، وذلك في سخرية مبطّنة من أحلام، وتأكيدا منها أنها هي الأخرى لا ترغب في المصالحة معها.