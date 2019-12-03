- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، أن تخطف الأنظار مساء يوم الأحد 1 ديسمبر، في شوارع مدينة نيويورك مرتدية زيها الأنيق، لحضور عرض خاص لـفيلمها Hustlers، والذي أخرجه ويل فيريل.
وكانت جينيفر لوبيز قد تغلبت على المطر والطقس البارد، في مدينة Big Apple في نيويورك، حيث كانت ترتدي بانتسوت من Dolce & Gabbana، باللون الفضي المبهر، والذي اكملته ببالطو أسود، لقد كان مظهرًا كاملًا وإلهامًا مثاليًا لموسم العطلات، كما لو أن ملابسها لم تكن شرسة بما فيه الكفاية، فإن جينيفر أكملت بريق اطلالتها بشعرها ومكياجها.
ونشرت جينيفر لوبيز اطلالتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام، وشكرت مخرج فيلمها ويل فيريل.
ولم تكن جينيفر لوبيز، النجمة الوحيدة التي حضرت العرض الخاص بالفيلم، بل حضر أيضا كونستانس وو، كيكي بالمر، ليلي راينهارت وجوليا ستايلز.
وقالت جينيفر عن دورها في فيلم Hustlers، أنها بالتأكيد خرجت من منطقة راحتها، وأكملت جينيفر لوبيز قائلة: كنت مرتعبة، فشعرت أنني مكشوفة، أنا لم أفعل أي شيء من هذا من قبل.
وأضافت جينيفرلوبيز: يجب أن تكون جريئا، عندما تقول أنك نجم روك، عليك أن تكون متغطرسا لتصعد أمام كل هؤلاء الناس، أو تنهار، أنت تدرك أنك يجب أن تقرر.
وأكملت المطربة العالمية قائلة : وهؤلاء النسوة لديهن ذلك- النساء في شخصيات الفيلم- إنهم أقوياء، ومعرضين للخطر ومتضررين، إنها شخصية رائعة لتقوم بها.
والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، حصلت النجمة جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، على جائزة أوسكار لدورها في الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تخطف الأنظار خلال حضور عرض فيلمها الجديد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.