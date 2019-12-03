جينيفر لوبيز تخطف الأنظار خلال حضور عرض فيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، أن تخطف الأنظار مساء يوم الأحد 1 ديسمبر، في شوارع مدينة نيويورك مرتدية زيها الأنيق، لحضور عرض خاص لـفيلمها Hustlers، والذي أخرجه ويل فيريل.

وكانت جينيفر لوبيز قد تغلبت على المطر والطقس البارد، في مدينة Big Apple في نيويورك، حيث كانت ترتدي بانتسوت من Dolce & Gabbana، باللون الفضي المبهر، والذي اكملته ببالطو أسود، لقد كان مظهرًا كاملًا وإلهامًا مثاليًا لموسم العطلات، كما لو أن ملابسها لم تكن شرسة بما فيه الكفاية، فإن جينيفر أكملت بريق اطلالتها بشعرها ومكياجها.

ونشرت جينيفر لوبيز اطلالتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام، وشكرت مخرج فيلمها ويل فيريل.

ولم تكن جينيفر لوبيز، النجمة الوحيدة التي حضرت العرض الخاص بالفيلم، بل حضر أيضا كونستانس وو، كيكي بالمر، ليلي راينهارت وجوليا ستايلز.

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وقالت جينيفر عن دورها في فيلم Hustlers، أنها بالتأكيد خرجت من منطقة راحتها، وأكملت جينيفر لوبيز قائلة: كنت مرتعبة، فشعرت أنني مكشوفة، أنا لم أفعل أي شيء من هذا من قبل.

وأضافت جينيفرلوبيز: يجب أن تكون جريئا، عندما تقول أنك نجم روك، عليك أن تكون متغطرسا لتصعد أمام كل هؤلاء الناس، أو تنهار، أنت تدرك أنك يجب أن تقرر.

وأكملت المطربة العالمية قائلة : وهؤلاء النسوة لديهن ذلك- النساء في شخصيات الفيلم- إنهم أقوياء، ومعرضين للخطر ومتضررين، إنها شخصية رائعة لتقوم بها.

والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة، حصلت النجمة جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، على جائزة أوسكار لدورها في الفيلم.