بعد شكوتها من البطالة.. نشوى مصطفى تشارك في مسرحية جديدة بموسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك النجمة والفنانة المصرية نشوى مصطفى، مع النجمة آيتن عامر، في تقديم مسرحية جديدة بصحبة النجمين هشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.

يجرى في الوقت الحالي عمل البروفات، والاستقرار على الأسم النهائي للمسرحية حتى يكون مناسب مع قصة ويكون مختلف وجديد، ويتولى الكاتب أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر، وإخراج ياسر فيصل “أوتاكا”.

وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت، متابعيها، مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، عن رغبتها في “واسطة”، للحصول على عمل فني.

نشوى مصطفى، قالت في تدوينتها: حد عنده (واسطة) عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني.

Advertisements

وليست هذه المرة الأولى التي تشتكي فيها نشوى مصطفى من قلة الأعمال المعروضة عليها وذلك رغم نجاح الاعمال التي تشارك فيها وكان أخرهم العمل المسرحي “سيلفي مع الموت”.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته مسرحيتها الأخيرة والتي عرضت في أكثر من دولة عربية إلا أنه لم يعرض عليها أعمال فنية أخرى.

نشوى مصطفى، كانت قد تصدرت موقع يوتيوب خلال الفترة الماضية بعد غنائها في حفل زفاف نجليها أغاني خاصة لهما، وتخطت أرقام مشاهدات أغانيها عدداً كبيراً من أغاني نجوم الغناء

الفنانة المصرية كشفت في أحد البرامج التلفزيونية بعدها أنها تلقت عدداً من العروض للمشاركة في تقديم أغاني أفراح من قبل بعض متعهدين الحفلات ولكنها رفضت الفكرة.