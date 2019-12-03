تشييع جنازتي شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري من مسجد واحد بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شُيع جثمانا المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، والممثل محمد خيري، عصر الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، ليدفن كل منهما في مسقط رأسه.
ومن المقرر أن يدفن عبدالرحيم في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.
وحضر الجنازة العشرات على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمطربان محمد الليثي وعبدالباسط حمودة، والفنان محمد الشقنقيري، ومنير مكرم، واللواء ثروت سويلم، والملحن حسن دنيا.
توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري بعد أزمة صحية ألمت به، واشتهر بأغنياته التي تمس المشهد السياسي، مثل "أنا بكرة إسرائيل"، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "مواطن وخبر وحرامي"، "رشة جريئة" و"فلاح في الكونجرس".
وتوفي الفنان محمد خيري، الإثنين، عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة أمام الفنانة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، ومن أهم أعماله السينمائية "يوم الكرامة" و"حائط البطولات".
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