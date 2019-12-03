نجوم الفن يودعون شعبان عبدالرحيم: مع السلامة يا طيب

خيم الحزن على صفحات نجوم الفن العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وتسابق النجوم لنعي الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر تويتر: "رحم الله الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون".







ونشر المطرب الشعبي سعد الصغير صورة الفنان الراحل عبر حسابه على أنستقرام، معلقا: "ألف رحمة ونور عليك يا عم شعبان، ربنا يرحمك يا أطيب إنسان في الدنيا. في الجنة بإذن الله".





ونشرت الفنانة نيللي كريم صورة الراحل عبر موقع "أنستقرام"، وكتبت: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".

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وغرد الممثل المصري محمود البيزاوي عبر "تويتر": "شعبان عبدالرحيم نموذج لإنسان مكافح صنع شكلا ولونا مختلفا، وأصبح له لحن مميز، في أي لقاء تلفزيوني كان بيتكلم من قلبه، الله يرحمك يا شعبولا يا جميل، وزي ما كنت بتقول في آخر كل أغنية (بس خلاص)".

ونعت الإعلامية المصرية إنجي علي الراحل، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

أيضا نعت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني شعبان عبدالرحيم، وكتبت: "الراجل الطيب وفنان البهجة في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن النجوم الذين عبروا عن حزنهم لرحيل شعبان الممثلة السورية كندة علوش، وكتبت: "شعبان عبدالرحيم في ذمة الله".

ورحل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما بعد تدهور حالته الصحية، واشتهر بأغنياته التي تمس المشهد السياسي، مثل "أنا بكرة إسرائيل"، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "مواطن وخبر وحرامي"، "رشة جريئة" و"فلاح في الكونجرس".