منتج فيلم "أوروبا": إنجاز للتعاون الكويتي الإيطالي

عبّر المخرج والمنتج الكويتي عبدالله بوشهري عن سعادته بفوز فيلم "أوروبا"، للمخرج الإيطالي العراقي حيدر رشيد، بجائزة أفضل عمل في ملتقى القاهرة السينمائي، أحد أقسام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال بوشهري لـ"العين الإخبارية" إن العمل الجديد يمثل ترسيخا لقيم التعاون والإنتاج السينمائي المشترك، ويأتي ضمن صيغ البحث عن فرص إنتاجية سينمائية عالية الجودة ذات مضامين إنسانية تمس قضايا الإنسان العربي بشكل عميق.

وأضاف: "الفيلم يمثل إحدى ثمار التعاون المشترك الكويتي-الإيطالي؛ إذ يذهب إلى قضايا وموضوعات إنسانية ذات أبعاد عالمية شمولية"، مشيرا إلى أن الفيلم حظي بالجائزة الأكبر في ملتقى القاهرة السينمائي وقيمتها 50 ألف دولار.

Advertisements

"أوروبا" تدور أحداثه في الغابات الفاصلة بين الحدود التركيّة البلغارية؛ حيث يحاول الشاب العراقي كمال، ابن الـ20 عاما، عبورها مشيا على الأقدام برفقة مهاجرين آخرين، ليقع في قبضة شرطة الحدود البلغارية، وحين يفر منها يصبح فريسة لـ"صائدي المهاجرين"، وهي عصابات مسلحة تتكون من النازيين الجدد المناهضين للمهاجرين، والذين عرفوا بقسوتهم وبإقدامهم على قتل العديد من المهاجرين.

الفيلم يروي كفاح الشاب كمال للبقاء على قيد الحياة في 3 أيام داخل غابة كثيفة ومجهولة الاتجاهات ومحفوفة بالمخاطر التي لا نهاية لها، وهو إنتاج كويتي-إيطالي مشترك.

جائزة مهرجان القاهرة المقدمة من قناة "أو إس إن" بمثابة شراء مسبق لحقوق عرض الفيلم في القناة، ومن المنتظر أن يرى الفيلم النور في بدايات العام المقبل عبر عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

انطلقت الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 20 نوفمبر/تشرين الثاني بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، واختتمت فعاليته الجمعة بحضور بطلة المسلسل العالمي "صراع العروش".