ماهلاغا جابري أجمل نساء الأرض..متحمسة للقاء الجمهور السعودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري، رسالةً لجمهورها السعودي عبر فيديو أعربت من خلاله عن حماستها لملاقاتهم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020، خلال عرض أزياء.

وظهرت جابري والمعروفة بجمالها المميز والأخاذ والذي جعلها تُصنف من أجمل نساء الأرض عبر فيديو تعبر عن حماستها الشديدة لملاقاة جمهورها في السعودية.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات ما بين المرحبة بالمودل الإيرانية الشهيرة والمتغزلة بجمالها الأخاذ، فيما حظي صوت جابري بالنسبة الكبرى في التعليقات، حيث وصفه الكثيرون بـ"الحنون" والجميل الذي يشبه جمال جابري.

ومن المفترض أن تشارك ماهلاغا جابري في عرض أزياء ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل.

يُشار إلى أنَّ جابري المقيمة في سان دييغو كاليفورنيا ظهرت على عدد من أغلفة المجلات العالمية وهي من مواليد شهر يونيو من عام 1989.

ويتميز جمال جابري بحسب عدد كبير من الجمهور بأنه خليط ما بين الجمال الهندي والعربي والغربي، ويرى الكثيرون أنها تستحق لقب أجمل نساء الأرض من دون شك.

Advertisements

وسبق أن تعرضت جابري لموقف محرج وسوء تفاهم مع الفنان التركي بوراك أوزجفيت والذي كانت تعبر له عن إعجابها به باستمرار بكلمات غزل واضحة من بينها "نحن نحبك وأنت وسيم".

ليقوم أوزجفيت بعد إعلان خطوبته على زوجته الحالية فهرية أفغان في عام 2017 بحظر جابري من على حسابه الخاص في إنستغرام؛ وهو الأمر الذي أحرج المودل الإيرانية الشهيرة وجعلها تصف تصرفه بـ"الصفعة" ولكنها وصفت حينها بوراك، بالممثل المحترف والذي يعجبها تمثيله قائلة: "أنا مُعجبة بتمثيله فقط وعبرتُ عن إعجابي كأي معجبة لكنه صدمني بعمل بلوك لي".

وبعد كلام جابري يبدو أنَّ أوزجفيت شعر بالتسرع والندم وقام بمتابعة جابري على إنستغرام كنوع من الاعتذار على تصرفه الذي أثار موجة من التعليقات المتضاربة حينها، فالبعض وجد تصرفه بالمثالي والرومانسي؛ إذ إنه قرر أن لا يغضب خطيبته مُعبرًا عن حبه لها بهذه الطريقة، فيما وجد البعض تصرفه بغير الاحترافي وأن أفغان قد تكون وراء هذا التصرف غير المهني.