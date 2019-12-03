سعود المعاضيد يستعد لرمضان المقبل بمقالب كوميدية

القاهرة - لايف ستايل
يعكف الإعلامي سعود المعاضيد، على الانتهاء من تصوير برنامجه الجديد "وش الخير"، والذي يستضيف فيه مشاهير الفن والرياضة من العالم العربي، وإيقاعهم في مقالب كوميدية طوال الحلقة دون علمهم وإظهار الوجه الأخر لهؤلاء النجوم على الهواء بعد افتعال المقلب بهم.
وكشف "المعاضيد" في تصريحات صحفية ، أن البرنامج تم تصوير 30 حلقة منه لرمضان المقبل سيتم عرضها أولا على المنصة الرقمية Netflix، ومن بعدها سيتم عرضها على الشاشات العربية والخليجية، وأن البرنامج حاليًا في مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرح البرومو التشويقي للبرنامج عبر الفضائيات مطلع يناير المقبل.
وأوضح مقدم برنامج "وش الخير"، أن مدة الحلقة لن تتجاوز الـ30 دقيقة مقسمة على 3 فواصل إعلانية، على أن تعود أرباحه لجمعيات الإغاثة لدعم لاجئين سوريا حول العالم.
يذكر أن البرنامج حاصل على دعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
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